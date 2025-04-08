Овечкину сделали музыкальный подарок: «Забирай домой трофей и еще рекорды бей»

МОСКВА, 8 апреля, ФедералПресс. Музыкальный подарок Александру Овечкину приурочили к его юбилейной шайбе – именно этот гол позволил ему побить так называемый «вечный рекорд» канадской легенды хоккея Уэйна Гретцки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии