Крым 24 Все новости Крыма

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❗️Вниманию водителей грузового автотранспорта❗️ Движение через пункты пропуска

❗️Вниманию водителей грузового автотранспорта❗️ Движение через пункты пропуска Перекоп, Армянск и Джанкой осуществляется в штатном режиме Минтранс Крыма рекомендует водителям грузовых транспортных средств пользоваться альтернативным маршрутом.

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