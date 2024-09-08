Премьер-министр Румынии оценил участие представителя НАТО в выборах

Возможная кандидатура на президентский пост Румынии бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ является большой пользой для развития демократии в стране, заявил кандидат в президенты, действующий премьер-министр Румынии, социалист Марчел Чолаку 7 сентября журналистам.
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