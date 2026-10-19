29-летнюю Кайли Дженнер, дебютировавшую на шоу Victoria’s Secret в культовом Fantasy Bra за 50 млн долларов (самом дорогом в истории шоу), раскритиковали на фоне скандала с заменой "ангелов" на детей знаменитостей.
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