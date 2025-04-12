В Новой Каховке двух человек эвакуировали из-под завалов после обстрела ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку, в результате чего был поврежден многоквартирный дом, под завалами оказались два человека, которых оперативно эвакуировали.
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