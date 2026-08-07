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Происшествия

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Транспортные полицейские провели для школьников Херсонской области «Зарядку со стражем порядка»

Транспортные полицейские провели для школьников Херсонской области «Зарядку со стражем порядка»

В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Херсонского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с коллегами из Управления Росгвардии по Херсонской области посетили учащихся средней школы № 2 поселка городского типа Новоалексеевка.

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