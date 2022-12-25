В Сербии заявили, что пытаются оказать помощь Украине

Сербия является серьезным партнером Европейского Союза, заявила министр европейской интеграции Сербии Таня Мишевич, добавив, что Сербия пытается оказывать помощь в восстановлении украинской электроэнергетической системы, 25 декабря сообщает N1.
Сербия является серьезным партнером Европейского Союза, заявила министр европейской интеграции Сербии Таня Мишевич, добавив, что Сербия пытается оказывать помощь в восстановлении украинской электроэнергетической системы, 25 декабря сообщает N1.
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