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Кот Палмерстон стал главным "представителем" Британии на Бермудах

Кот Палмерстон стал главным "представителем" Британии на Бермудах

Global Look Press/Rob Pinney/ZUMAPRESS.com Бывший "главный мышелов" британского МИД кот Палмерстон назначен четвероногим представителем Великобритании на Бермудских островах, сообщило 6 февраля агентство Associated Press.

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