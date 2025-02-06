Кот Палмерстон стал главным "представителем" Британии на Бермудах

Global Look Press/Rob Pinney/ZUMAPRESS.com Бывший "главный мышелов" британского МИД кот Палмерстон назначен четвероногим представителем Великобритании на Бермудских островах, сообщило 6 февраля агентство Associated Press.
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