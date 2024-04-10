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Кучеров сделал 3 передачи в матче с «Коламбусом», став 2-й звездой. Он набрал 139-е очко и упрочил лидерство в гонке бомбардиров

Форвард «Тампы» признан второй звездой этой игры. Россиянин продлил результативную серию (2+14) до 7 матчей, набрав 139-е (43+96) очко в текущем чемпионате НХЛ и упрочив лидерство в гонке бомбардиров (у Нэтана Маккиннона из «Колорадо» на данный момент 135 баллов).

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