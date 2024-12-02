Фотографии 1898 года: Самодельные ветряные мельницы

Более 125 лет назад Эрвин Барбур, профессор геологии в Университете Небраски, заинтересовался тем, что он описал как «сельскохозяйственное движение» — распространение креативных и недорогих самодельных ветряных мельниц на фермах по всей Небраске.
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