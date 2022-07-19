В Туве сотрудниками полиции и регионального УФСБ выявлено хищение бюджетных денежных средств

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва и УФСБ России по Республике Тыва в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен факт коррупционного преступления, связанного с хищением бюджетных денежных средств в сумме более 2 миллионов рублей.