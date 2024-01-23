Американский боец ММА, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Шон О'Мэлли на своем YouTube-канале признался, что однажды ему приснился кошмар из-за российского спортсмена, обладателя чемпионского пояса промоушена в легком весе Ислама Махачева.