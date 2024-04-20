Житель Тверской области прошел в финал проекта «Голос»

Житель Тверской области Георгий Русских прошел в финал шоу «Голос» (12+). Вчера, 19 апреля, на Первом канале состоялся полуфинал музыкального проекта, где удачно выступил наш земляк Команду Владимира Преснякова представляли Георгий Русских и Дарья Звездина.
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