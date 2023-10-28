Экс-чиновница Белого дома Хилл: конфликт на Украине складывается в пользу России

Экс-директор по России в Совете нацбезопасности Соединённых Штатов Фиона Хилл в интервью Foreign Policy выразила мнение, что российский лидер Владимир Путин чувствует продвижение конфликта на Украине в пользу России.
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