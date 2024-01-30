Око за око: RS описывает единственно верную реакцию Вашингтона на атаку в Иордании

Атака беспилотника в воскресенье, в результате которой погибли три военнослужащих США на заставе в Иордании недалеко от границы с Сирией, скорее всего, увеличит, а не уменьшит военное присутствие США в регионе.
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