«Нашу песню не задушишь, не убьешь!»: SHAMAN выступил против блокировки российских исполнителей на You Tube

Под посольством США колоритные дамы в кокошниках и русских сарафанах, у всех в руках флажки и плакаты в поддержку певца, на фасаде самого здания световыми лучами выведен наш триколор, американский флаг под ним кажется жалким, а со всех динамиков, как заклинание, звучит: «Я – русский!» – все это нашаманил SHAMAN.