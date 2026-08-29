ВСУ в панике поднимают в воздух истребители F-16

Из-за дефицита противоракет для систем Patriot украинские военные поднимают в воздух над Одессой американские истребители F-16, пытаясь перехватывать крылатые ракеты.
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