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ВСУ в панике поднимают в воздух истребители F-16

Из-за дефицита противоракет для систем Patriot украинские военные поднимают в воздух над Одессой американские истребители F-16, пытаясь перехватывать крылатые ракеты.

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