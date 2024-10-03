Театр абсурда
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Театр абсурда

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Военные грузы на Украине перевозят русские вагоны

Военные грузы на Украине перевозят русские вагоны

Локомотивов и вагонов у Украины достаточно. Как парализовать железнодорожные перевозки? Начиная разговор об украинских железных дорогах, возникает вопрос, а почему Киев готовился к боевым действиям, а Москва — нет? С 2014 по 2022 год в Донбассе на границе с Россией шла полномасштабная война.

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