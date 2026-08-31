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Мировое обозрение

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Песков приветствовал усилия любых стран для мира на Украине, но назвал проблему

Песков приветствовал усилия любых стран для мира на Украине, но назвал проблему

Москва публично приветствует усилия любой страны, способной помочь в урегулировании украинского конфликта.

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