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Борьба с раком, тяжелые диагнозы детей и череда трагедий: как сложились судьбы актеров сериала «След»

Борьба с раком, тяжелые диагнозы детей и череда трагедий: как сложились судьбы актеров сериала «След»

Детективный сериал «След», стартовавший осенью 2007 года, стал самым продолжительным проектом отечественного телевидения и абсолютным рекордсменом по числу эпизодов, обогнавшим даже «Санта-Барбару».

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