FT: Асад переправил в Россию миллионы долларов и евро в 2018–2019 годах

Деньги отправляли наличными на самолетахЦентральный банк Сирии в 2018–2019 годах отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов и евро наличными, сообщает британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на конфиденциальные документы.
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