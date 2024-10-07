Люди заселили Землю благодаря мести и предательству. Печальная правда о наших далеких предках

Не так давно британские археологи предположили, что быстро заселять Землю и переселяться в негостеприимные районы древние люди начали из-за предательства: чувствующие себя обманутыми или опасающиеся мести соплеменников члены первобытных сообществ стали движущей силой этих миграций.