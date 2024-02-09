Зеленский потребовал от Сырского иного подхода к мобилизации и ротации на фронте

По словам политика, в ближайшее время он ожидает от Сырского подробный план действий ВСУ на этот год Президент Украины Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся мобилизации потребовал от главкома Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.