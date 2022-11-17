НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Спасенная из Невы женщина скончалась в реанимации

Неизвестную в крайне тяжелом состоянии успели вытащить из воды на борт спасательного катера. Происшествие на Неве случилось в восьмом часу утра 16 ноября в районе Литейного моста.

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