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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь Куман сделал дубль с пенальти, забив 2-й мяч «Камбюру» на 101-й минуте, и спас «Телстар» от поражения. Это первый голкипер с двумя голами в матче Эредивизи

Вратарь «Телстара»  Роналд Куман-младший забил два гола в матче с « Камбюром » в 5-м туре чемпионата Нидерландов (2:2).

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