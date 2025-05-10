Бывший зам Богомаза брал многочисленные взятки через фиктивно устроенного сына

Появились новые подробности громкого коррупционного дела.Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко подозревается в получении многочисленных взяток, информирует РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.
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