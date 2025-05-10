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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Бывший зам Богомаза брал многочисленные взятки через фиктивно устроенного сына

Бывший зам Богомаза брал многочисленные взятки через фиктивно устроенного сына

Появились новые подробности громкого коррупционного дела.Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко подозревается в получении многочисленных взяток, информирует РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.

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