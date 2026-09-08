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СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на жилой сектор под Саратовом

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на жилой сектор под Саратовом

СК России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые объекты в Саратовской области.

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