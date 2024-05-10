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Мошенническая техподдержка: аферисты могу украсть аккаунт в Telegram

Мошенническая техподдержка: аферисты могу украсть аккаунт в Telegram

Роскачество заявило, что мошенники изобрели новый способ обмана. Теперь злоумышленники притворяются техподдержкой в Telegram, а также через инвесторские каналы, боты для заработка и различные ссылки связываются с жертвой.

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