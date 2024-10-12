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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чертаново Медиа» играют против «Ромы» в 7-м туре Кубка Надежды

Кубок Надежды, 7-й тур 12 октября, суббота «Чертаново Медиа» – «Рома» – 11:00 Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».

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