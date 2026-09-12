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Проба 2

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12 трендовых дизайнов ногтей, которые собрали в себе все краски осени

12 трендовых дизайнов ногтей, которые собрали в себе все краски осени

Осенний маникюр — всегда особенный. Он как будто вбирает в себя все краски самого уютного времени года, когда хочется надеть теплый свитер и пойти гулять по аллеям парка, разглядывая опавшую листву и глядя на свое отражение в лужицах.

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