"Вот-вот ворвутся в Харьков". Российские силы поставили ВСУ в опасное положение. Украинские командиры нашли кого в этом обвинить

Продвижение российских сил в районе Харькова поставило ВСУ в очень опасное положение, пишет NYT. Украинские командиры винят в провалах друг друга и задаются вопросом: не принял ли конфликт невыгодный для них оборот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии