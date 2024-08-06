В Приморье восстановили электроснабжение четырех сел, нарушенное паводком

Электроснабжение четырех населенных пунктов в Приморском районе, нарушенное паводком, восстановили энергетики Приморских электрических сетей вечером 5 августа, сообщила пресс-служба АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
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