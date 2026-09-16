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Царьград

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РСО: Глазовская вожатая стала лучшей в России в 2023 году

РСО: Глазовская вожатая стала лучшей в России в 2023 году

Диана Касимова из Глазова победила в конкурсе "Лига вожатых", организованном Российскими студенческими отрядами (РСО), и стала лучшей вожатой России 2023 года.

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