«Известия»: в НМИЦ эндокринологии Минздрава России открылась Школа лечения ожирения

Школа лечения ожирения для людей с лишним весом открылась в НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ. Получить помощь в борьбе с избыточными килограммами можно будет не только в Москве, но и в эндокринологических центрах более чем в 25 российских регионах.
Школа лечения ожирения для людей с лишним весом открылась в НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ. Получить помощь в борьбе с избыточными килограммами можно будет не только в Москве, но и в эндокринологических центрах более чем в 25 российских регионах.
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