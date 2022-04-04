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«Известия»: в НМИЦ эндокринологии Минздрава России открылась Школа лечения ожирения

«Известия»: в НМИЦ эндокринологии Минздрава России открылась Школа лечения ожирения

Школа лечения ожирения для людей с лишним весом открылась в НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ. Получить помощь в борьбе с избыточными килограммами можно будет не только в Москве, но и в эндокринологических центрах более чем в 25 российских регионах.

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