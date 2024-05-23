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Прогноз магнитных бурь на 24 мая 2024 года: стоит ли ждать геоатаки, мнение экспертов

Прогноз магнитных бурь на 24 мая 2024 года: стоит ли ждать геоатаки, мнение экспертов

Прогноз магнитных бурь на 24 мая 2024 года: стоит ли ждать геоатаки, мнение экспертов Ирина ОрлонскаяВ пятницу, 24 мая, метеозависимые жители Красноярска и других городов России смогут насладиться временным затишьем перед предстоящей бурей.

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