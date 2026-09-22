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Пятый канал

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Пять лет без проверок и заставленные выходы: что известно о пожаре в ТЦ в Стерлитамаке

Пять лет без проверок и заставленные выходы: что известно о пожаре в ТЦ в Стерлитамаке

Торговый центр вспыхнул в самый разгар дня — когда внутри было много людей. Кому-то пришлось прыгать из окон.

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