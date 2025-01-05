⚡️В регионе продолжают пресекать нарушения использования пиротехники Работа проводится во всех муниципальных образованиях.
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⚡️В регионе продолжают пресекать нарушения использования пиротехники Работа проводится во всех муниципальных образованиях.