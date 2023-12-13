ВОЗ: смертность в ДТП в России упала более чем на 50% с 2010 по 2021 год

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила глобальный отчёт, в котором говорится, что Россия и Белоруссия вошли в список стран, которым с 2010 по 2021 год удалось снизить число погибших в ДТП более чем на 50%.
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