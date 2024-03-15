Самолет министра обороны Великобритании лишился навигации над Калининградом

Воздушное судно почти на полчаса осталось без связи и навигации.Самолет министра обороны Великобритании Гранта Шэппса минимум на полчаса остался без навигации и связи, пролетая над Калининградской областью.
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