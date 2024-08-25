Экологический сбор в астраханской области должен улучшить экологию

Введение экологического сбора в Астраханской области может существенно улучшить ситуацию с негативным воздействием туристов на окружающую среду, заявила врио главы Володарского района Регина Рамазанова, 25 августа, на заседании круглого стола, посвящённого инициативе экоактивистов по введению экосбора.
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