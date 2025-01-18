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В Госдепе назвали условие завершения конфликта на Украине

В Госдепе назвали условие завершения конфликта на Украине

Блинкен: условием договора с Россией будет желание Украины закончить конфликт Госсекретарь США Энтони Блинкен на одном из своих последних брифингов заявил, что условием для заключения с Россией хорошей сделки станет желание Украины закончить конфликт между странами.

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