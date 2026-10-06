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Девушка

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Детские травмы как скрытый ресурс: неожиданный взгляд на путь к успеху

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что наши представления о «правильном» воспитании и здоровой психике могут быть не просто ошибочными, а откровенно вредными для достижения реальных целей? Наблюдая за людьми, которые сумели вырваться из бедности и построить серьезные системы, я все чаще прихожу к парадоксальному выводу: именно то, что современная психология называет травмами, часто становится фундаментом для выдающихся достижений.

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