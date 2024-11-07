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Русская весна

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Смещение вектора в сторону Прибалтики и Скандинавских стран: военные приготовления НАТО в ноябре

Смещение вектора в сторону Прибалтики и Скандинавских стран: военные приготовления НАТО в ноябре

Рассматривая военные приготовления НАТО, стоит отметить ряд маневров в ноябре, которые вызывают наибольший интерес в контексте подготовки альянса к военным действиям против России на северо-западном операционном направлении.

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