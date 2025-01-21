Еще на одной южноуральской трассе ввели ограничение движения

Участок трассы «Иртыш» в Челябинской области закрыли для автобусов и грузовиков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, временное ограничение введено с 11:00 вторника, 21 января, ориентировочно до 16:00 на участке с километра 55+450 до километра 465+331 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск.