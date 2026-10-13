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КУРКИНО

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Библиотеки Северо-Западного округа проведут встречи ко Дню белой трости

Библиотеки Северо-Западного округа проведут встречи ко Дню белой трости

Три библиотеки СЗАО подготовили для жителей программы к Международному дню белой трости, который ежегодно отмечают 15 октября.

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