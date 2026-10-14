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Пятый канал

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Оплакивать будут недолго: слова Тупака Шакура о себе оказались пророческими

Оплакивать будут недолго: слова Тупака Шакура о себе оказались пророческими

Спустя тридцать лет в США поставлена точка в деле об убийстве Тупака Шакура. Суд признал виновным 63-летнего Дуэйна Дэвиса, бывшего лидера уличных банд.

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