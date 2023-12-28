Асу Алмабаев о Шавкате Рахмонове: «Победа за него говорит громче слов»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев о Шавкате Рахмонова: «18 боев – 18 досрочных побед. Победа за него говорит громче слов.
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