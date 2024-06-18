Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Зимой петух заклюёт» – в Киеве готовятся к чрезвычайному положению в энергетике

«Зимой петух заклюёт» – в Киеве готовятся к чрезвычайному положению в энергетике

Украина не переживёт зиму, если не найдёт где-то несколько сотен мини-электростанций. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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