«Зимой петух заклюёт» – в Киеве готовятся к чрезвычайному положению в энергетике

Украина не переживёт зиму, если не найдёт где-то несколько сотен мини-электростанций. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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