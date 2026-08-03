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НАСА намерено продлевать соглашение о перекрестных полетах с Роскосмосом на год-полтора

НАСА намерено продлевать соглашение о перекрестных полетах с Роскосмосом на год-полтора

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) планирует продлить соглашение с Роскосмосом о совместных полетах на Международную космическую станцию (МКС) на период от одного года до полутора лет.

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