Рекордный призыв-2025: зачем армии 160 тысяч новых срочников

Рекордное увеличение количества призывников в рамках весеннего призыва-2025 связано с общим увеличением численности Вооруженных сил России, формированием новых частей и подразделений в ответ на растущую угрозу со стороны стран НАТО.
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